Эксперт сообщила о новых надбавках и порядке начисления пенсий

Неработающим пенсионерам со следующего года в беззаявительном порядке будет начисляться социальная доплата, если размер их пенсий ниже величины регионального прожиточного минимума. Получателей сельских доплат к пенсиям также освободят от ежегодного подтверждения места своего проживания. Об этом агентству «Прайм» рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

«Со следующего года вопросы назначения региональной социальной доплаты будут решаться между территориальными органами ПФР и уполномоченными органами исполнительной власти регионов без участия пенсионера. Cоциальная доплата полагается только неработающим пенсионерам», — сообщила Финогенова.

С 2022 года пенсию можно будет оформить через портал госуслуг, без визитов в ПФР. Если документов окажется недостаточно, все запросы в архивы и бывшим работодателям также будут производиться через ПФР.

От граждан, проживших в сельской местности не менее 30 лет, теперь не потребуется ежегодно подтверждать этот факт, чтобы получать 25-процентную надбавку к фиксированной выплате. Это право будет зафиксировано по дате назначения пенсии. После переезда в город доплата тоже сниматься не будет.

Кроме того, пенсия автоматически будет назначаться безработным за два года до наступления официального пенсионного возраста, с момента, когда Центр занятости выдаст предложение о направлении на досрочную пенсию по старости.

Ранее Expert.ru сообщал, что в 2019 году российский бюджет сэкономил на пенсионных выплатах 21,5 млрд рублей. Одновременно на 184 рубля выросла страховая пенсия по старости. Выигрыши для казны и для людей скромные, правда, вся экономия была предназначена на повышение пенсий. Так с 1 января 2019 года страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексировали на 7,05%. Средний размер страховой пенсии по старости вырос на 1 тысячу рублей.

