Экспорт безалкогольных напитков из Москвы вырос на 58% - заммэра Ефимов

Московские компании экспортировали безалкогольных напитков на сумму 11,26 млн долларов в январе-апреле 2021 года. Это на 58% больше, чем за первые четыре месяца прошлого года и почти на 90% выше показателя аналогичного периода 2019 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В структуре экспорта безалкогольных напитков основная доля приходится на экспорт газировки и прочих сладких безалкогольных напитков, в том числе соков. Газировку московские компании поставили за рубеж на сумму 4,17 млн долларов, прочие напитки - на 4,94 млн долларов. Поставки питьевой продукции за рубеж стабильно увеличиваются каждый год – так, экспорт газировки за первые четыре месяца этого года вырос на 117% к январю-апрелю 2020 года и на 148% к аналогичному показателю 2019 года», - отметил заместитель мэра.

По данным Центра «Моспром», в экспорте безалкогольных напитков также представлена питьевая вода – ее поставили за рубеж на сумму в 1,54 млн долларов, минеральная вода – экспорт составил 0,6 млн долларов, а также безалкогольное пиво, объемы поставок которых выросли в 2021 году более чем в восемь раз, но пока еще составляют небольшую сумму – почти 17 тысяч долларов. Для сравнения, в январе-апреле 2019 года экспорт безалкогольного пива составлял 1,9 тысячи долларов.

«Лидерами по импорту московской безалкогольной продукции в январе-апреле 2021 года стали Узбекистан, сумма поставок составила 3,99 млн долларов, Беларусь - 2,09 млн долларов и Казахстан - 1,93 млн доллара. Также в этом году московским экспортерам удалось открыть девять новых рынков. Среди них Саудовская Аравия, Эстония, Гонконг, Республика Корея, Панама, Бельгия и Камбоджа», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В Центре «Моспром» отмечают, что наиболее перспективными экспортными направлениями для безалкогольных товаров являются рынки Ближнего Зарубежья (Беларусь, Казахстан, Узбекистан), а также страны Ближнего Востока (Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия). Кроме того, московские компании, поставляющие безалкогольные напитки на внешние рынки, могут наращивать и расширять ассортимент экспорта товаров данной категории на уже изученных рынках Ближнего Зарубежья, высокая емкость которых все еще сохраняется.