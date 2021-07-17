На МАКС-2021 будут пускать только с ПЦР-тестом или QR-кодом

Организаторы Международного авиакосмического салона МАКС-2021, который пройдет в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля, подтвердили обязательность предъявления на входе отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не позднее, чем за два дня, или QR-кода после вакцинации. Дети до 18 лет смогут посетить авиасалон без сдачи ПЦР-теста. Об этом сообщили ТАСС в дирекции авиасалона.

«По состоянию на текущий момент такие требования сохраняются. Детям до 18 лет ПЦР-тест не нужен», — заявил представитель организации.

Накануне на сайте авиасалона появилось сообщение, что посетителям МАКС-2021, помимо билетов, необходимо будет предоставить QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса, или отрицательный ПЦР-тест, проведенный менее чем за 48 часов до посещения мероприятия. Ранее тест считался действительным 72 часа до входа на авиасалон.

Международный авиационно-космический салон проходит раз в два года на аэродроме Летно-исследовательского института имени М. М. Громова в Жуковском. Впервые выставка состоялась в 1993 году.

Ранее Expert.ru сообщил, что госкорпорация «Ростех» опубликовала первое фото нового военного самолета, который будет представлен на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. Кадры с аэродрома ЛИИ в подмосковном Жуковском появились на страничке госкорпорации после того, как появилась «утечка» в соцсетях. На фотоснимке самолет стоит на рулежной дорожке, при этом очертания машины замаскированы чехлом. Как предположил эксперт в области авиации Олег Пантелеев, судя по «экстерьеру», это легкий тактический истребитель пятого поколения с большой боевой нагрузкой и передовыми средствами авиационного поражения.

