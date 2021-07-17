Пашинян заявил о намерениях Баку вновь развязать войну в Карабахе

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о готовности Азербайджана к новым военным провокациям в Нагорном Карабахе. На брифинге по итогам встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем он также подчеркнул готовность Армении к мирным переговорам, передаёт РИА Новости.

«Армения готова к возобновлению переговоров по Карабаху, однако Азербайджан на эту готовность никак не отреагировал и согласно информации, полученной из неофициальных источников, Азербайджан намерен спровоцировать новые военные столкновения в Арцахе и на армяно-азербайджанской границе», — заявил Пашинян.

По его словам, об этих намерениях говорит обострение ситуации на нахичеванском участке армяно-азербайджанской границы, происходящие там инциденты не позволяют начать процесс делимитации и демаркации границы. Пашинян также обвинил Баку в нарушении договоренностей, касающихся возвращения лиц, которых в Армении считают пленными. По его данным, Баку отказывается предоставить Еревану коридор для задействования железной дороги Армения-Грузия-Азербайджан.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. В ночь на 10 ноября при посредничестве Москвы было достигнуто трехстороннее соглашение. Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших, в регион вошли российские миротворцы.

Ранее Expert.ru писал, что Турция наравне с Азербайджаном оказалась главным выгодоприобретателем конфликта в Нагорном Карабахе. Пусть не удалось влезть в контекст мирного урегулирования на Южном Кавказе (вполне возможно, что эту уступку еще придется разменять на какие-то кейсы в Сирии или Ливии). Но моральные дивиденды огромны: и врагам, и союзникам продемонстрированы военные и технические достижения турецкой армии, искусство дипломатии, мощь информационно-политического давления, тактическую и стратегическую игру, ценность союзничества и цену соперничества. Дальнейшие планы Анкары, конечно, не ограничиваются Карабахом и будут продолжены по нескольким векторам, включая российский. Главное, для этого наконец-то будет создан удобный транспортный коридор.

