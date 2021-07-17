Пенсионные накопления защитят от недобросовестных страховщиков

Правительство РФ одобрило проект федерального закона, призванного обеспечить защиту пенсионных накоплений от действий недобросовестных страховщиков. Он будет внесен в Госдуму в установленном пордке, сообщается на сайте кабмина.

«Законопроект направлен на обеспечение защиты прав застрахованных лиц при неправомерном переводе средств пенсионных накоплений от одного страховщика другому в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании», — уточнили в пресс-службе правительства.

На заседании кабмина 15 июля премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что россияне, пострадавшие от действий недобросовестных страховщиков, смогут вернуть потерянный доход от процентов при переводе средств из одного пенсионного фонда в другой. Новые меры должны помочь гражданам защитить будущие пенсии.

Ранее Expert.ru сообщил, что неработающим пенсионерам со следующего года в беззаявительном порядке будет начисляться социальная доплата, если размер их пенсий ниже величины регионального прожиточного минимума. Получателей сельских доплат к пенсиям также освободят от ежегодного подтверждения места своего проживания. С 2022 года пенсию можно будет оформить через портал госуслуг, без визитов в ПФР. Если документов окажется недостаточно, все запросы в архивы и бывшим работодателям также будут производиться через ПФР.

