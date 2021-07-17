Следователи назвали причину аварийной посадки Ан-28 под Томском

У самолета Ан-28, совершившего аварийную посадку в Томской области, спустя 10 минут после взлета отказали оба двигателя. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ. Ранее эту версию озвучил пилот воздушного судна.

«Примерно на 10 минуте полета, оба двигателя самолета прекратили работу. Повторные запуски не привели к восстановлению их работоспособности. После этого командир воздушного судна подобрал место для аварийного приземления самолета», — говорится в сообщении СК.

Уточняется, что при неработающих двигателях пилотам удалось посадить самолет в 70 км от города Кедровый Томской области. Спланировав и коснувшись земли, самолет все же перевернулся. Экипаж принял незамедлительные меры к эвакуации пассажиров и запустил сигнальный маяк.

На борту самолета находились 17 человек, включая трех членов экипажа. Госпитализация потребовалась только двоим, включая командира Ан-28, остальные отделались ссадинами и ушибами.

По данному инциденту заведено уголовное дело, предусмотренное ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Как ранее сообщал Expert.ru, Ан-28 летел из города Кедровый в Томск 16 июля. После вылета он пропал с радаров, затем спутниковая система обнаружила срабатывание аварийного маяка. Самолет нашли в тайге, все пассажиры остались живы. Лайнер принадлежит ОАО «Сибирская лёгкая авиация».

