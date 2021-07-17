S&P подтвердило рейтинг России на уровне ВВВ

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте на уровне «BBB-» с прогнозом «стабильный». Краткосрочные рейтинги по обязательствам в иностранной и подтвержден на уровне «А-3».

Долгосрочный рейтинг России в национальной валюте подтвержден на уровне «BBB», а краткосрочные рейтинг по обязательствам в национальной валюте6 подтверждена на уровне «A-2».

«Решение агентства S&P Global Ratings о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом рассматривается нами как еще одно подтверждение правильности проводимой правительством экономической политики. Показательно, что агентство повысило свой прогноз в отношении роста российской экономики в текущем году до 3,7% годовых», – прокомментировал решение S&P министр финансов России Антон Силуанов, цитата по «Интерфакс».

