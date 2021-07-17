Столичное предприятие выпустило 1,5-миллиардный батон колбасы

17 июля одному из ведущих российских производителей колбас и мясных полуфабрикатов – столичному предприятию «Дымов» – исполнилось 20 лет. К юбилею компания произвела 1,5-миллиардный батон колбасы.

«Москва считается одним из центров мясной промышленности в стране – здесь работает около 15 крупных и средних предприятий отрасли. Только в 2020 году столичный выпуск мясной продукции продемонстрировал уверенный рост – он увеличился более чем на 70% по отношению к предыдущему году. Кроме этого, столичные производители активно работают на внешние рынки. Один из ключевых игроков – столичное предприятие «Дымов». Только за прошлый год здесь выпустили 26 тысяч тонн колбасных изделий, которая поставляется не только по всей стране, но также успешно экспортируется», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Он добавил, что за годы существования компания произвела более 1 миллиарда батонов колбасы и 100 млн упаковок сосисок.

Продукция предприятия поставляется в Беларусь, Азербайджан, Армению, Казахстан и Таджикистан.

На предприятии осуществляется полный производственный цикл: от обвалки до вакуумной упаковки изделий. Компания владеет 3 производственными площадками и 4 животноводческими комплексами, что гарантирует качество продукции на каждом этапе – от пастбища до холодильника.

За время работы на производственных линиях компании разработали свыше 500 наименований продукции и произвели столько венгерского бекона, что им можно покрыть всю Италию.