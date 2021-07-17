Тысячи верующих приняли участие в несогласованном крестном ходе

В Царском крестном ходе, проводимом ежегодно в годовщину гибели Николая II, приняли участие около двух тысяч верующих, несмотря на то, что власти его не согласовали из-за пандемии. В Божественной литургии, которая является главным событием Царских дней в Екатеринбурге, участвовали порядка трех тысяч человек, сообщает портал URA.ru.

«Инициатива народного памятного хода идет от самих людей. Традиционно паломники повторяют маршрут, по которому из дома инженера Ипатьева тела последних Романовых перевозились к месту их уничтожения. В нынешнем году Царский крестный ход, традиционно организуемый Екатеринбургской епархией, не был согласован из-за пандемии», — говорится на сайте епархии.

После Божественной литургии в екатеринбургском Храме на Крови верующие направились пешим ходом в сторону мужского монастыря Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме.

Как уточняет портал URA.ru, в колонне шли мирополиты Екатеринбургский Евгений (Кульберг) и Узбекистанский Викентий, а также уральские епископы. Предстоятель Екатеринбургской епархии позже в своем Telegram-канале написал, что «пеших паломников» было около двух тысяч, во время крестного хода они старались соблюдать коронавирусные ограничения.

8 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил, что в этом году крестный ход в Екатеринбурге не состоится. Спустя несколько часов митрополит Евгений выступил с заявлением, что он «однозначно пойдет» на шествие, однако от призывов к пастве принять в нем участие воздержался.

