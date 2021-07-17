Ученые нашли «идеальное антитело» от коронавируса

Американские ученые выяснили, что антитело S2H97 наиболее эффективно нейтрализует частицы коронавируса любого типа, на его основе можно создавать новые вакцины и способы лечения COVID-19. Результаты их работы опубликованы на портале Nature.

Исследователи из вашингтонского Центра исследования рака им. Хатчинсона изучили 12 антител из крови людей, переболевших коронавирусом. Эти антитела связываются с важным участком ключевой части SARS-CoV-2 — рецептор-связывающим доменом (RBD). Ученые составили список из нескольких тысяч мутаций, которые возникают в этом участке коронавируса, чтобы понять, какое из этих антител работает лучше. Затем они исследовали, как эти антитела связываются с разными мутациями в RBD, и пришли к выводу, что лучше всех себя ведет антитело S2H97. Оно обладает высокой защитой за счет вирусной нейтрализации и эффекторных функций. Эксперимент, проведенный на хомяках, подтвердил эффективность «идеального антитела».

Ученые полагают, что результаты их работы станут приоритетными для терапевтических разработок против текущих и потенциальных будущих пандемий коронавируса.

Ранее Expert.ru сообщил, что лабораторная версия происхождения нового коронавируса перестала быть маргинальной, новые научные публикации все чаще не исключают такой возможности. Так, эволюционный биолог из Центра изучения рака в Сиэтле (США) Джесси Блум обнаружил, что китайские исследователи в самом начале прошлого года, когда пандемия только начиналась, прислали в общедоступную базу данных расшифровку последовательностей неких ранних вариантов генома коронавируса, а потом зачем-то попросили их удалить.

