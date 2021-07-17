Правительство дополнило условия создания особых экономических зон

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, дополняющее критерии создания особых экономических зон (ОЭЗ). Новые положения должны повысить эффективность этого инструмента развития территорий, сообщили в пресс-службе кабмина.

«Соотношение между госинвестициями в инфраструктуру ОЭЗ и частными вложениями должно составлять 1 к 5. Также устанавливается требование к минимальному количеству резидентов. Если объём инвестиций составляет от 8 млрд до 20 млрд рублей, в ОЭЗ должно быть не менее пяти компаний. При объёме вложений от 20 млрд рублей допускается размещение одного резидента», — говорится в сообщении на сайте правительства.

В кабмине добавили, что нововведения позволят эффективнее расходовать бюджетные средства и формировать более сбалансированные портфели инвестпроектов.

В настоящее время в Росси действует 38 ОЭЗ в 31 регионе (19 промышленно-производственных, 10 туристско-рекреационных, семь технико-внедренческих, и два портовых). Размещение в ОЭЗ даёт бизнесу ряд преимуществ: налаженную инфраструктуру и коммуникации, минимизацию административных барьеров, налоговые льготы и таможенные преференции.

Ранее Expert.ru писал, что ообая экономическая зона столицы «Технополис «Москва» заняла первое место среди 117 площадок в V Рейтинге инвестиционной привлекательности российских индустриальных парков и особых экономических зон Аналитического центра «Эксперт». В числе ключевых показателей, по которым эксперты оценивали инвестиционную привлекательность индустриальных парков и экономических зон, – их местоположение, стоимость ресурсов, предлагаемые льготы, услуги и менеджмент, а также работа с резидентами.