В России за сутки выявили 25 116 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 25 116 жителей российских регионов, вылечились от инфекции 21 437 человек, скончались — 787. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

«По состоянию на 17 июля в России выявлено 5 933 115 случаев заражения коронавирусом (+25 116 за сутки)», — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольший прирост числа заболевших зарегистрирован в Москве (+4 561), Подмосковье (+2 541) и Санкт-Петербурге (+1 957). Наименьший — в Ненецком АО (+12) и на Чукотке (+15). Рекорд по числу заболевших за все время пандемии был побит в Крыму (+401 за сутки), всего в регионе коронавирусом заболели более 54 тысяч человек.

Число вылечившихся после коронавируса россиян за последние 24 часа выросло на 21 437, до 5 322 345 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным оперштаба, составляет 89,7% от общего числа заразившихся. В настоящее время в стране продолжают лечение 463 115 человек.

За сутки от коронавируса скончались 787 жителей РФ против 799 днем ранее. Всего за время пандемии от COVID-19 умерли 147 655 россиян.

Ранее Expert.ru писал, что лабораторная версия происхождения нового коронавируса перестала быть маргинальной, новые научные публикации все чаще не исключают такой возможности. Так, эволюционный биолог из Центра изучения рака в Сиэтле (США) Джесси Блум обнаружил, что китайские исследователи в самом начале прошлого года, когда пандемия только начиналась, прислали в общедоступную базу данных расшифровку последовательностей неких ранних вариантов генома коронавируса, а потом зачем-то попросили их удалить.

