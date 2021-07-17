В Японии назвали последствия смартфонозависимости у детей

Длительное использование гаджетов детьми младшего школьного возраста способствует снижению концентрации и способностей, ухудшению зрения, нарушению сна и развитию депрессии. Об этом сообщает японское издание Toyo Keizai.

«Согласно опросу, проведенному администрацией города Сэндай среди 14 465 третьеклассников и четвероклассников в 2019 году, смартфоны есть у 63,3%. При этом успеваемость детей, которые пользовались смартфоном более одного часа в день, как правило, находилась ниже среднего уровня», — говорится в публикации.

Это подтвердило данные предыдущего исследования, которое проводилось среди учеников 5-8 классов. Специалисты сделали вывод, что наличие смартфона оказывает значительное негативное влияние на когнитивные способности школьников, примерно такое же, как и недосыпание.

Кроме того, в марте 2020 года в Японии было зафиксировано рекордное количество учеников со зрением менее единицы. За 10 месяцев пандемийного года зрение ухудшилось у каждого четвертого ученика средней и старшей школы. Эксперты полагают, что близорукость прогрессирует по мере увеличения времени просмотра предметов с расстояния до 30 сантиметров.

Голубое свечение экрана смартфона может вызвать не только усталость глаз, но и головную боль, а по ночам нарушать выработку мелатонина. В конечном итоге это приводит к проблемам со сном. Негативному влиянию подвергается также секреция гормонов, контролирующих аппетит, что способствует ожирению.

Исследование, проведенное в июле 2019 года, доказало, что по мере увеличения времени просмотра телевизора, интернета и соцсетей растет уровень депрессии, одиночества и отчаяния.

С учетом всех этих побочных эффектов автор статьи советует родителям обязательно контролировать время использования смартфона детьми. Для этого в iOS существует функция «Экранное время», а в Android — «Цифровое благополучие». Кроме того, нужно отключать уведомления и вибрацию в приложениях, не использовать смартфон в качестве будильника и на ночь убирать его подальше.

Для защиты зрения был дан совет американской академии офтальмологии — правило «20-20-20». После 20-минутного просмотра предметов с близкого расстояния необходимо в течение 20 секунд смотреть на объект, находящийся далее 20 футов (более шести метров).

Детей также посоветовали увлечь каким-нибудь занятием, записать в спортивные секции и кружки. Еще взрослым порекомендовали забирать у них гаджеты при выходе на улицу.

