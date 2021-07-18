Новак сообщил, когда добыча нефти в РФ выйдет на докризисный уровень

Добыча нефти в России достигнет докризисного уровня в мае 2022 года, а благодаря решению ОПЕК+ о продлении сделки, бюджет РФ получит дополнительно 400 млрд рублей. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

«Принято решение для рынка восстанавливать добычу нефти до докризисного уровня. Для России, например, мы выйдем на докризисный уровень уже в мае следующего года», — сообщил Новак.

Он подчеркнул, что решение о продлении сделки ОПЕК+ позволит увеличить доходы российского бюджета на 400 млрд рублей. Согласно новому решению альянса, по его словам, Россия дополнительно нарастит нефтедобычу в 2021-2022 годах на 21 млн тонн.

Новак пояснил, что страны ОПЕК+ скорректировали прогноз по росту мировой экономики до 5,5-6%, что и позволило принять решение о росте добычи. Также вице-премьер допустил принятие новых корректирующих мер на рынке нефти на следующей встрече ОПЕК+ 1 сентября.

Ранее Expert.ru писал, что на министерской конференции стран ОПЕК+ было принято решение об установлении новых базовых отсечек в соглашении. Кроме того, в альянсе договорились о продлении сделки по регулированию добычи до конца 2022 года. Страны ОПЕК+ договорились увеличить с августа добычу нефти на 0,4 млн б/с в месяц до конца 2021 года, уменьшив, таким образом, сокращение добычи до 3,7 млн б/с.

