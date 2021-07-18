Страны ОПЕК+ продлили сделку до конца 2022 года

На министерской конференции стран ОПЕК+ было принято решение продлить сделку по регулированию добычи нефти до конца 2022 года и установить новые базовые отсечки для некоторых стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

«Новые базовые уровни добычи для России и Саудовской Аравии составят 11,5 млн б/с, базовые уровни добычи для Ирака и Кувейта будут повышены на 150 тыс. б/с. Новый базовый уровень добычи для ОАЭ составит 3,5 млн б/с», — отметил осведомленный источник.

Страны ОПЕК+ договорились увеличить с августа добычу нефти на 0,4 млн б/с в месяц до конца 2021 года, уменьшив, таким образом, сокращение добычи до 3,7 млн б/с. Это вернет на рынок 2 млн б/с до конца текущего года.

Как отмечается в коммюнике на сайте альянса, добыча будет повышаться до тех пор, пока не исчерпаются ограничения, которые на сегодняшний день составляют 5,8 млн б/с.

Представители стран ОПЕК+ будут встречаться каждый месяц, чтобы контролировать ситуацию. Следующее заседание назначено на 1 сентября.

Ранее Expert.ru писал, что уникальному соглашению между входящими в нефтяной картель и не состоящими в нем нефтедобывающими странами угрожает региональный конфликт между Саудовской Аравией (КСА) и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Большинство аналитиков объясняют причины, заставившие Абу-Даби упорно требовать повышения квоты на рост добычи нефти, однако у разлада между еще вчера близкими союзниками есть и другие причины, на которые большинство специалистов не обращают внимание.



