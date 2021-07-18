Росстат назвал число довольных своей зарплатой россиян

Уровнем своей зарплаты удовлетворены только 44% россиян, причем, среди мужчин этот показатель немного выше. Профессиональную же удовлетворенность от работы получает большинство опрошенных — 68%. Об этом сообщается на сайте Росстата.

«Около 44% россиян удовлетворены уровнем своей зарплаты, при этом 47,1% не вполне удовлетворены, а 8,8% — совсем не удовлетворены», — следует из данных статистики.

Число довольных своим уровнем заработка среди мужчин больше (46,4%), чем среди женщин (41,3%). Из тех, кого полностью устраивает ежемесячная получка, велика доля руководителей организаций и представителей органов власти (66,7%), а также специалистов высшего уровня квалификации (51,3%). Среди молодежи от 15 до 29 лет только 45,4% выразили полное удовлетворение своим заработком, среди работающих пенсионеров довольных оказалось примерно столько же (45,9%).

Наибольший уровень недовольных своей зарплатой наблюдается в сферах ЖКХ (51,4%), сельского хозяйства и промышленности (49,9%), среди неквалифицированных рабочих (52,8%), а также у операторов, аппаратчиков и машинистов (48,9%).

Это исследование проводилось в октябре-ноябре 2020 года, сотрудники Росстата опросили 60 тыс. домохозяйств во всех регионах РФ.

Ранее Expert.ru писал, что каждый пятый россиянин получил прибавку к зарплате в первой половине 2021 года. 48% участников опроса сообщили, что их зарплата увеличилась приблизительно на 10% предыдущего дохода. Ещё 45% респондентов рассказали, что их зарплата выросла на 30–50%, а 3% отметили повышение в более, чем 50%.