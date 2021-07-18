Турецкие ученые открыли 60 новых бактерий для производства антибиотиков

Ученые Самсунского университета открыли 60 новых видов бактерий, относящихся в основном к группе актинобактерий, из которых получают антибиотики. Об этом сообщил завкафедрой молекулярной биологии и генетики факультета искусств и наук этого университета, профессор Невзат Шахин, передает Haber7.

«Открытые виды бактерий — это важный шаг и для открытия новых лекарств, и антибиотиков», — заявил Шахин.

Турецкие ученые в течение двух лет исследовали образцы, взятые из почв и озер на территории своей страны, а также Туркмении, Кипра, России, Нигерии и Индии.

Обнаруженные организмы они изолировали от естественной среды обитания: почвы, донных отложений, воды, растительности, тканей и корней, а затем идентифицировали их по международным стандартам. Новым видам они присвоят названия и после публикации результатов работы их введут в научные каталоги.

