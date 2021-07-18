В Китае рассказали, как по лицу определить долгожителя

Китайская народная медицина утверждает, что состояние внутренних органов человека может отражаться на его лице. Портал Sina опубликовал все известные характеристики типичного лица долгожителя и дал советы, как без лекарств улучшить свое здоровье.

В публикации говорится, что согласно «Трактату Желтого императора о внутреннем», более других предрасположены к долгой жизни те, у кого лицо разделено на три равные части: от начала лба до бровей, от бровей до кончика носа и от кончика носа до подбородка. Кроме того, о предначертанном долголетии свидетельствуют полные щеки, высокие скулы и большие, пухлые, высоко посаженные уши. Складочка на мочке уха говорит об ишемической болезни, церебральном артериосклерозе и других болезнях сердца. Ее обладатель к числу долгожителей не отосится.

Губной желобок (от кончика носа до губы) обычно равен длине среднего сустава среднего пальца руки. Но чем он длиннее и тоньше, тем больше шансов прожить дольше, так как его длина, по мнению китайцев, связана со здоровьем эндокринной и репродуктивной систем.

О долгой жизни говорят также ровные, крепкие зубы, так как их здоровье «напрямую отражает силу ци почек и обилие ци в костной ткани», а также развитый и выступающий вперед подбородок. Признаком долголетия в Китае считают густые опущенные вниз брови и блестящие глаза. Кроме того, в стране не согласны с общепризнанным мнением о вреде родинок, здесь утверждают, что чем больше родинок на теле, тем медленнее процесс старения.

Издание также дает советы, как сделать свою жизнь более здоровой и долгой. Так, для улучшения зрения, избавления от головных болей и выпадения волос нужно, хорошенько растерев ладони, провести ими вдоль всей головы, как бы причесав волосы. Делать это рекомендуется ежедневно по 10 раз утром и вечером.

Известный врач династии ТанСунь Сымяо рекомендовал по триста раз в день сжимать зубы, чтобы укреплять их, сейчас же советуют аккуратно стучать зубами хотя бы по 36 раз в день.Также ежедневно нужно тянуть себя за уши вверх — по 10 раз каждое ухо отдельно, а потом разминать их, пока не начнут гореть. А для подпитки жизненной энергии в Китае советуют трижды в день массировать нижнюю часть живота по 36 раз по часовой стрелке и столько же — против часовой.