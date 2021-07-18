В Крыму пообещали засудить 12 граждан Украины за организацию водной блокады

Украинские организаторы водной блокады Крыма будут привлечены к уголовной ответственности, ущерб полуострову, по предварительной оценке, нанесен на сумму в 1,47 трлн рублей. Об этом РИА Новости сообщил глава рабочей группы по оценке ущерба, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

«Следственные органы работают по привлечению к уголовной ответственности организаторов блокады. Наша рабочая группа уже завершает подготовку всех необходимых документов для подачи иска в судебные органы о признании и взыскании ущерба, причиненного полуострову водной блокадой», — сообщил Фикс.

По его словам, речь идет о 12 гражданах Украины, которые якобы являлись организаторами водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокады Крыма, либо оправдывали ее. После того, как размер нанесенного ущерба будет подкреплен документально, иск передадут в суд.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После присоединения полуострова к России подача воды по каналу полностью прекратилась.

Ранее Expert.ru сообщал, что иск по водной блокаде Крыма глава парламента Владимир Константинов намерен был предъявить трем гражданам Украины, квалифицировав их вину не иначе, как попытку геноцида и физического уничтожения людей. По его словам, речь идет как о бывших депутатах Верховной рады Украины Андрее Сенченко и Рефате Чубарове, так и о действующем — Мустафе Джемилеве.

