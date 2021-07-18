В Олимпийской деревне впервые выявили коронавирус у спортсменов

Два иностранных спортсмена, проживающих на территории Олимпийской деревни в Токио, получили положительные результаты тестов на коронавирус. Менее чем за неделю до Олимпиады COVID-19 выявлен еще у восьми человек, относящихся к соревнованиям. Об этом говорится в отчете на сайте оргкомитета «Токио-2020».

Оргкомитет не приводит личные данные инфицированных спортсменов, известно только, что все зараженные не являются гражданами Японии. В документе сообщается, что помимо атлетов COVID-19 был подтвержден у одного представителя СМИ, одного рабочего, занятого на олимпийских объектах, и пяти человек, связанных с проведением соревнований. Девять из десяти заболевших в данное время проходят 14-дневный карантин после въезда в страну.

Олимпиаду в Токио планируется провести с 23 июля по 8 августа.

Ранее Expert.ru сообщал, что организаторы Олимпиады в Японии приняли решение, что соревнования в Токио пройдут без зрителей. Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что крайне важно не допустить, чтобы Токио, где распространялся вариант коронавируса Дельта стал источником еще одной волны инфекций. Большинство японцев по-прежнему выступают против проведения Игр в условиях пандемии и медленной вакцинации.

