В России резко выросла смертность от наркотиков

Количество россиян, умерших в 2020 году от причин, связанных с наркотиками, увеличилось на 60% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. По мнению экспертов, пандемия коронавируса во всем мире привела к росту потребления алкоголя и наркотиков.

Согласно официальной российской статистике, от наркотиков в 2020 году в стране умерли 7 316 человек, что на 60% больше, чем в 2019-ом (4 569). Всего от внешних причин скончались почти 140 тыс. человек, то есть на долю наркотиков приходится чуть более 5%. В 2016–2018 годах от проблем с наркотиками в стране ежегодно умирали 4,4–4,8 тыс. человек.

В статистическом отчете о причинах смерти в России в 2020 году впервые появилась «коронавирусная инфекция, вызванная COVID-19». От нее за год скончался 144 691 россиянин. Однако специалисты считают, что влияние пандемии на смертность гораздо шире этих цифр, так как коронавирус оказывал влияние на многие хронические заболевания. Так, от болезней системы кровообращения в 2020 году скончалось на 11,6% жителей РФ больше, чем в 2019-ом, от пневмонии — в 2,4 раза больше, от болезней нервной системы — на 20,9%, эндокринной системы — на 25%.

По данным Института измерения и оценки здоровья США, психологическое влияние пандемии и карантинных ограничений привело к усугублению психических расстройств и повышенному употреблению алкоголя. В Управлении ООН по наркотикам и преступности отметили, что пандемия во всем мире привела к росту потребления наркотиков. Так, в США с июня 2019-го по май 2020-го было зафиксировано рекордное количество смертей от передозировки наркотиками — более 81 тысячи.

Общее количество официально зарегистрированных наркозависимых в РФ составляет более 600 тыс. человек. По данным проекта «Трезвая Россия», в реальности их более 5 млн.

Ранее Expert.ru сообщал, что по данным ВОЗ с 2003 по 2016 год потребление алкоголя в РФ упало на 43%. Организация отметила, что это привело к снижению смертности: с 2003 по 2018 год она снизилась в общей сложности на 39% у мужчин, и на 36% у женщин. Однако с началом пандемии некоторые россияне решили, что алкоголь не только вреден, но и полезен для борьбы с коронавирусом и в качестве антидепрессанта. По данным Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя, в период самоизоляции, в апреле 2020 года, россияне покупали на 5,16% спиртного больше, чем годом ранее.