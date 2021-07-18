В России за сутки выявили 25 018 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 25 018 жителей российских регионов. Выздоровели от болезни 18 886 человек, скончались от инфекции — 764. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«По состоянию на 18 июля в России зарегистрирвано 5 958 133 заболевших коронавирусом (+ 25 018 за сутки)», — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольший прирост числа заболевших за последние 24 часа зафиксирован в Москве (4 357), Московской области (2 554) и Санкт-Петербурге (1 941). Наименьший — на Чукотке (8) и в Ненецком АО (15). В Крыму установлен очередной рекорд по числу зараженных за сутки — 409.

Всего за время пандемии от COVID-19 вылечились 5 341 231 россиян, скончались — 148 419. В данный момент в России продолжают лечение 468 483 человека.

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что количество заражённых и госпитализированных жителей столицы сократилось вдвое по сравнению с пиковыми значениями, которые наблюдались месяц назад. По его словам, это произошло благодаря вовремя принятым мерам и сознательности граждан. При этом он подчеркнул, что эпидситуация в Москве по-прежнему остаётся сложной.

Ранее Expert.ru сообщил, что антитело S2H97 наиболее эффективно нейтрализует частицы коронавируса любого типа. К такому выводу пришли американские ученые. Они полагают, что результаты их работы станут приоритетными для терапевтических разработок против текущих и потенциальных будущих пандемий коронавируса.