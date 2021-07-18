В Великобритании отказались от вакцинации детей и подростков от COVID-19

Власти Великобритании решили не проводить массовой вакцинации детей и подростков от коронавируса, прививки им будут делать только в исключительных случаях. Об этом пишет газета Telegraph, ссылаясь на собственный источник.

«Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) рекомендовал министрам отказаться от идеи массовой вакцинации детей пока не появится достаточной информации о возможных рисках», — говорится в публикации.

Делать прививку детям 12-15 лет будут только в случаях особого риска или если они проживают со взрослыми, у которых ослаблен иммунитет. Вакцинация также будет доступна за три месяца до совершеннолетия.

Издание сообщает, что соответствующие инструкции будут официально опубликованы 19 июля, когда в Великобритании снимут все ограничения, связанные с коронавирусом, а ношение масок и соблюдение дистанции станут необязательными.

Ранее вакцинацию детей старше 12 лет одобрили в США, Израиле и Франции.

Как сообщал Expert.ru, в Великобритании 16 июля было зафиксировано самое большое количество суточных заражений коронавирусом за последние полгода. В стране за сутки диагностировали 51 870 случаев инфицирования коронавирусом, что является рекордным показателем с середины января. Великобритания является одним из мировых лидеров по темпам вакцинации от коронавируса. В стране прививку получили 67,5%, а полностью привиты 52% населения.

