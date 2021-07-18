В Якутии из-за пожаров приостановили паромное и авиасообщение

Из-за густого дыма от лесных пожаров аэропорт Якутска не принимает и не отправляет рейсы до улучшения метеоусловий, сообщается на его странице в Instagram. Ранее на сайте правительства региона появилась информация о приостановке движения паромов по реке Лена.

«По метеоусловиям, из-за отсутствия видимости, задержаны рейсы как на прибытие, так и на отправление. Аэропорт не может принимать и отправлять рейсы до улучшения метеоусловий», — говорится в сообщении аэропорта.

Из-за отсутствия видимости на реке Лена временно приостановлено движение маломерных, скоростных судов и паромов на переправах «Якутск — Нижний Бестях», «Кангалассы — Соттинцы» и «Мохсоголлох — Качикатцы». Власти региона рекомендуют гражданам воздержаться от поездок.

В Якутии в данный момент зафиксировано 223 природных пожара. Только за последние сутки из-за сухих гроз появилось 22 новых возгорания на общей площади 4,5 тыс. гектаров. Ветреная погода, установившаяся в регионе, способствует распространению огня. Задымленность фиксируется в 51 населенном пункте Якутии. Чрезвычайно высокий пятый класс пожароопасности сохраняется на территории Намского, Усть-Алданского, Томпонского и Оймяконского районов.

Ранее Expert.ru сообщал, что в Сибири планируется открыть лесопожарный центр «Север». Правительство выделило на это пять миллиардов рублей. Он будет базироваться в Красноярском крае, Иркутской области и Забайкалье и поможет быстрее реагировать на возгорания в отдаленных районах Сибири и Дальнего Востока.

