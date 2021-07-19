«Адмирал Горшков» успешно запустил гиперзвуковую ракету «Циркон»

Фрегат «Адмирал Горшков» успешно выполнил учебные стрельбы гиперзвуковой ракетой «Циркон», испытания ракеты продолжаются, сообщает Минобороны.

«В акватории Белого моря головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по наземной цели, расположенной на побережье Баренцева моря», - говорится в сообщении военного ведомства.

Уточняется, что «Циркон» успешно поразил цель на расстоянии более 350 км., преодолев необходимое расстояние со скоростью 7 Махов (1 мах = 1193,256 км/ч). В ходе испытаний ракета подтвердила все свои тактико-технические характеристики. Ракетой планируется оснащать корабли и подводные лодки ВМФ России.

Ранее о поставках в российскую армию новых систем вооружений сообщил президент России Владимир Путин. Он, в частности, заявил о межконтинентальных баллистических ракетах «Сармат», корабельной гиперзвуковой ракеты «Циркон», зенитных системах С-500 «Прометей». В настоящее время в армии РФ на боевом дежурстве уже находятся гиперзвуковые комплексы «Авангард» и «Кинжал».

