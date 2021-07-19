Байден назвал отличие китайских кибератак от российских

Президент США Джо Байден заявил, что Пекин, вероятно, помогает хакерам, а не только «укрывает» их, как Москва, сообщают «РИА Новости».

«В моем понимании, а подробный доклад разведки на эту тему я получу завтра утром, китайское правительство может содействовать им (хакерам), в отличие от российского правительства, которое не делает это само, а укрывает тех, кто это делает», – сказал Байден. При этом он подчеркнул, что расследование еще не закончено.

18 июля Вашингтон заявил, что США, НАТО и ЕС обвиняют власти Китая в сотрудничестве с наемными хакерами и обещают шаги в ответ на «безответственное» поведение Пекина. Китай отвергает обвинения в кибератаках, призывая международное сообщество совместно противостоять действиям США, которые «ставят под угрозу глобальную кибербезопасность и нарушают международные правила».

Ранее США обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия эти обвинения отвергала и указывала на то, что никаких доказательств не было предоставлено.

8 июля состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Одной из тем беседы была кибербезопасность. «В контексте недавних сообщений о серии кибератак, якобы совершенных с территории России, Владимир Путин отметил, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам», – сообщил Кремль.

