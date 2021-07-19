Депутаты предлагают ввести выплаты для пенсионеров за прививку от COVID

Российские пенсионеры за прививку от коронавирусной инфекции должны получать пособие. Подобное мнение высказал депутат Госдумы Василий Власов сообщает «Интерфакс», ссылаясь на копию письма депутата министру труда и социальной защиты Антону Котякову.

Парламентарий напомнил, что уже в некоторых регионах власти вводят материальные стимулы для вакцинации пожилых людей, но при этом единой федеральной выплаты.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере 10 000 рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19», - заявил депутат. Он уверен, что единовременная выплата может не только поддержать пенсионеров, но и дать им дополнительный стимул для вакцинации от ковид.

Первой о запуске программы стимулирования вакцинации пожилых граждан объявили московские власти. В столице, начиная с 27 апреля, запущена программа «Миллион призов». В рамках данной программы пенсионеры получали сертификаты на 1000 руб., которыми можно расплатиться в магазине, аптеках и ресторанах партнеров акции. Магаданские власти в конце апреля ввели выплаты по 1000 руб. людям старше 60 лет людям из групп риска за прививку от COVID. Курские пенсионеры получают по по 3000 руб. за вакцинацию.

