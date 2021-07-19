Экспорт продукции резидентов ОЭЗ Москвы вырос в 2,7 раза в начале 2021 года - заммэра Ефимов

Резиденты особой экономической зоны Москвы

за первые три месяца 2021 года поставили за рубеж продукции на общую сумму 248 млн рублей, это в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В первом квартале этого года объем экспорта продукции резидентов ОЭЗ столицы составил 248 млн рублей, что в 2,7 раза превышает показатель аналогичного периода 2020 года. При этом по сравнению с январем-мартом 2019 года поставки увеличились в 4,5 раза. Экспортером выступил каждый восьмой резидент особой экономической зоны Москвы», - сказал заместитель мэра.

Наибольшую активность в экспортном направлении в первом квартале 2021 года проявили производители микроэлектроники и волоконно-оптического оборудования.

«Предприятия этого кластера обеспечили более 68% от общего объема экспорта, отправив за рубеж продукции на сумму свыше 164 млн рублей. Более четверти поставок пришлось на досмотровое оборудование и литий-ионные батареи. В экспортном портфеле особой экономической зоны также представлена продукция производителей композитных материалов, режущего инструмента, дезинфекционного и учебного оборудования, а также фармацевтической продукции», - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

География поставок продукции из московской особой экономической зоны охватывает несколько десятков стран, регулярно появляются новые направления.

По словам, генерального директора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, продукцию резидентов столичной ОЭЗ приобретают в Европе - Швейцарии, Германии, Франция, Литве, Нидерландах, в Азии – Китае, Южной Корее, Японии, также идут поставки в США и Канаду. Развиваются контакты с партнерами на Ближнем Востоке.