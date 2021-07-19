Эльга, как много в этом слове для регулятора слилось

Многолетние диалоги о независимости путей необщего пользования поставлены под угрозу. После перехода прав регулирования от МПС России к структурам Минтранса России пути необщего пользования регулировались слабо и не очень регулярно.

Концепция развития полноценных перевозчиков со своей приватной локомотивной тягой получила мощный контраргумент.

Административный контроль и регулирование получили основания для ужесточения и повышения давления.

«План в обмен на безопасность» - девиз частного бизнеса, реализация которого очень хороша видна на многих путях необщего пользования.

Эльгинское крушение показало, что частный инвестор в отрыве от контроля готов жертвовать своими сотрудниками в угоду реализации роста продаж и получения сверхприбыли.

Компания, которая с одной стороны заявляет, что готова строить третий выход к морю, но при этом не инвестирует хотя бы в минимальные системы безопасности, не проводит мероприятия по обеспечению безопасности движения, подрывает свой авторитет.

И так, вопросы поднятые на поверхность.

Частная железная дорога, пути необщего пользования, приватная тяга – лобовое столкновение и крушение двух грузовых поездов. На путях общего пользования системы безопасности и уровень подготовки локомотивных бригад на порядок выше. Как защитить инфраструктуру общего пользования от таких диких поездов? Скорее всего, регуляторы и контролеры уже пишут новые регламенты и инструкции. Значит, следующим витком будет повышение административного давления и сплошные проверки безопасности на путях необщего пользования, особенно в точках стыкования с путями общего пользования.

Тему развития приватной тяги в ближайшее время обсуждать точно не будут. В тоже время компании, которые имеют собственный парк локомотивов, получат также повышение административного давления.

Операторы подвижного состава скорее всего начнут возражать. Предлагаемая ими идея по развитию приватного локомотивного парка должна быть реализована на путях общего пользования, где и уровень допуска и система безопасности на соответствующем уровне. Но администраторы процесса этот довод скорее всего проигнорируют.

Эльга свела на нет усилия лоббистов последних лет по легализации и расширению применения приватной тяги.

Эльга дала возможность и аргументы противникам развития конкуренции на рынке грузовых железнодорожных перевозок.

Наивно полагать, что этим не воспользуются.

Особенно на фоне проектов вносимых поправок в действующее железнодорожное законодательство…

Эльга как много в этом слове для реформаторов отозвалось…..