Флоту США предрекли поражение в случае конфликта с ВМФ России и КНР

Военно-морские силы США не способны достойно противостоять ВМФ Китая и России в случае военного конфликта из-за неверной расстановки приоритетов, пишет Daily Mail, ссылаясь на доклад, подготовленный двумя высокопоставленными американскими военными по заданию Конгресса США. В документе отмечается, что руководство флота уделяет неоправданно большое внимание пропаганде терпимости и политкорректности в ущерб боевой подготовке.

Отставные генерал-лейтенант Корпуса морской пехоты США Роберт Шмидл и контр-адмирал Марк Монтгормери опросили при составлении доклада 77 действующих и отставных старших офицеров ВМС США, которые на условиях анонимности те рассказали о самых острых проблемах американского флота.

Главной причиной возможного поражения американского флот военные считают возвращенную в армию США концепцию «воук», - термин, обозначающий усиленное внимание к политкорректности, социальной, расовой и гендерной терпимости.

«Иногда мне кажется, что нас больше волнует, достаточно ли у нас офицеров по вопросам гендерного и расового разнообразия, чем то, выживем ли мы в бою с китайским флотом», - рассказала один из опрошенных. Также собеседники издания выразили недовольство страхом военного руководства США перед СМИ.

«Адмиралы должны вести нас в бой, но они прячутся в окопы после первого же критического замечания в Military Times», - рассказала в ходе интервью офицер разведки, отметив, что «по сути всем рулят репортеры, а не военные».

Еще одной проблемой собеседники назвали недостаточное финансирование надводного флота, а также практику, когда бюрократическая отчетность ставится выше реальной боеготовности кораблей и соединений.

