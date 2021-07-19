Фонд «Вольное Дело» и ГАЗ провели соревнования «РобоКросс-2021»

Фонд «Вольное Дело» и Горьковский автомобильный завод подвели итоги соревнований автоматизированных транспортных средств «РобоКросс-2021». Состязания проходили с 12 по 16 июля на испытательном полигоне ГАЗа в Нижнем Новгороде. В них приняли участие студенческие команды вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Коврова, Самары.

Первое место в направлении «РобоКросс-беспилотные транспортные средства» завоевала команда MADI TECH Московского автодорожного института, второе – RoboLife Ульяновского государственного технического университета, третье – KSTA Team Ковровской государственной технологической академии. В направлении «Летающие беспилотные системы» победителем стала команда «Геоскан» (Москва).

В ходе соревнований «РобоКросс» участники на испытательном полигоне продемонстрировали способность транспортных средств самостоятельно, в полностью автоматическом или телеметрическом режиме выполнить комплекс действий, руководствуясь разными параметрами, в том числе данными глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. Для команд была смоделирована ситуация, в условиях которой беспилотный автомобиль должен в автономном режиме пройти трассу с препятствиями, выполнить развороты и другие маневры.

ГАЗ в рамках программы «Робототехника» подготавливает кадры, имеющие компетенции в разработке, адаптации и практическом применении автоматизированных систем помощи водителю ADAS (Advanced driver assistance systems), включающих предупреждение о выходе с полосы движения, экстренное автоматическое торможение перед внезапно возникшим препятствием, интеллектуальное ограничение скорости, предупреждение об опасности наезда, обнаружение и распознавание дорожных знаков, боковое видеонаблюдение – мониторинг слепых зон, мониторинг усталости и состояния водителя, помощь в пробках и др. ГАЗ ведет разработки транспортных средств, оснащенных системами ADAS, с целью снижения рисков дорожно-транспортных происшествий по вине человека.

В этом году партнеры программы «Робототехника», специалисты агропромышленной компании «Прогресс-Агро», подготовили для участников задание по автономному облету заданной территории, в ходе которого они должны обнаружить необходимые объекты – цветы, идентифицировать их положение в узлах сетки, определить зоны нахождения другой растительности и степень увлажненности почвы.

Участники «РобоКросса-2021» также принимали участие в образовательной программе, которую провели специалисты Объединенного инженерного центра ГАЗа, представители МАДИ, НГТУ им. Р.Е. Алексеева и др. В ходе мастер-классов и лекций участники команд приобрели новые знания в области применения беспилотных технологий, интеллектуального оборудования в составе автомобиля и других инновационных технологий.

