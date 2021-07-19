Наводнение в Германии ударит по партии Меркель

Вторая июльская неделя 21-го года запомнится немцам надолго. Самое мощное за много десятилетий наводнение в ФРГ причинило огромные разрушения и унесло жизни почти 160 человек. Удар стихии может не только замедлить темпы восстановления немецкой экономики, но и существенно изменить политический ландшафт за два месяца до выборов в бундестаг.

Ведущие немецкие политики, включая Ангелу Меркель, провели конец прошлой недели в наиболее пострадавших районах. Словно сговорившись, они обещали финансовую помощь пострадавшим и так же дружно обвиняли в одной из самых страшных в Германии после Второй Мировой войны катастроф изменения климата. Ангела Меркель подчеркнула, что наводнение лишний раз доказывает необходимость усиления борьбы с глобальным потеплением.

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Метеорологи, кстати, вовремя предупредили правительство о приближающихся проливных дождях. Однако борьбой со стихией в ФРГ занимаются власти на местах, а они почему-то не стали проводить широкомасштабных эвакуаций населения, в результате чего так много жертв.

Лидера партии «Зеленых» Аннулену Бербок наводнение застало в отпуске. Бербок, претендент, кстати, на пост федерального канцлера, который скоро освободит Ангела Меркель, тут же прервала отпуск и уже в пятницу тоже обещала помочь пострадавшим в Рейнланд-Пфальце и тоже говорила о необходимости усилить борьбу с изменениями климата.

Борьба с глобальным потеплением и с последствиями наводнений и других стихийных бедствий, конечно, на руку «зеленым», у которых она записана в программе партии и которые могут набирать на ней политические очки. Они (очки) Бербок и ее сторонникам сейчас очень пригодятся, потому что, догнав и даже перегнав весной по рейтингам правящий Христианско-демократический союз (CDU) Ангелы Меркель, который сейчас возглавляет Армин Лашет, они за летние месяцы сильно сдали и сейчас вновь отстают от христианских демократов.

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По состоянию на 16 июля расклад сил в Германии следующий: за CDU, если бы выборы состоялись в середине июля, а не 26 сентября, проголосовали бы 29% избирателей; за «зеленых – 19% и за социал-демократов, входящих в правящую Большую коалицию с христианскими демократами – 16%.

Большинство политологов считают, что следующая правящая коалиция будет состоять из консерваторов и «зеленых». Хотя с учетом небольшого отрыва, конечно, возможны и другие варианты.

Наводнение еще больше усложнило и без того трудные прогнозы.

Сейчас все политические партии в ФРГ поддерживают борьбу с глобальным потеплением. Однако возможности «зеленых», находящихся в оппозиции, в борьбе с изменениями климата, естественно, слабее, чем у христианских демократов во главе с Лашетом и социал-демократов во главе с вице-канцлером и министром финансов ФРГ Олафом Шольцем. Именно эти два политика, участвующие, кстати, вместе с Аннойленой Бербок в борьбе за пост главы федерального правительства, сейчас энергично пытаются позиционировать себя в роли кризисных менеджеров.

Позиции Армина Лашета в этом отношении, конечно, сильнее, потому что он возглавляет не только CDU, но и Северный Рейн-Вестфалию, одну из наиболее пострадавших немецких земель. Естественно, как глава земельного правительства он первым был на месте трагедии. Однако Лашет сам же испортил себе шансы: во время выступления президента Франка-Вальтера Штайнмайера журналисты сфотографировали его смеющимся. И хотя Лашет извинился за свое поведение, осадок, как говорится, остался.

Сам Армин Лашет, конечно же, как и все христианские демократы, готов бороться с глобальным потеплением и защищать окружающую среду, но делать это хочет так, чтобы не навредить немецкой экономике. Понять его несложно: Северный Рейн-Вестфалия - самая многонаселенная и промышленно развитая земля Германии.

Что касается Олафа Шольца, то он уже объявил о создании фонда экстренной помощи в размере 300 млн евро и также пообещал, что бундестаг на этой неделе обязательно утвердит значительно более крупную помощь пострадавшим.

Наводнения в Германии не редкость, неоднократно они вмешивались и в проведение общенациональных выборов. Например, считается, что в 2002 г. сильные наводнения помогли Герхарду Шредеру сохранить пост канцлера. До наводнений его шансы на победу оценивались низко, но они резко выросли после того, как он успешно возглавил оказание помощи пострадавшим и устранение последствий.