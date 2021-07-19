Исследование показало, что более 70% россиян приходится экономить из-за роста цен на повседневные товары

71% граждан продолжают экономить на продуктах и товарах повседневной необходимости из-за роста цен, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на результаты исследования NielsenIQ.

Наибольшая часть респондентов (68%) экономят на развлечениях вне дома, говорится в исследовании. Еще 67% опрошенных заявили, что стараются не тратить деньги на приобретение новой одежды, 61% респондентов заявил, что не может себе позволить питаться в заведения общепита. 54% опрошенных ограничивают себя в отпуске, 46% — в покупке еды навынос и доставке готовых блюд.

«Неопределенность, вызванная пандемией, привела к интересной ситуации: половина опрошенных сохраняют уверенность в своем финансовом положении, но продолжают сокращать расходы», - рассказала глава по аналитике и консалтингу «NielsenIQ Россия» Марина Волкова. Она уточнила, что в апреле — июне приобрести новые вещи могли себе позволить только 40% россиян. В предыдущем квартале этот показатель составлял 42%. Обеспокоенность подорожанием товаров повседневного спроса высказал каждый пятый респондент.

По словам представителей X5 Group, россияне стали чаще ходят в магазины, но при этом тратить меньше на продукты, чем в прошлом году. Если брать данные за год, то средний чек в «Пятерочке» снизился на 8,4% — до 394,1 руб., в «Перекрестке» чек в годовом исчислении снизился— на 19,4% до 591,4 руб, говорится в отчете компании.

Ранее Росстат сообщил, что годовая инфляция в России в июне достигла 6,5%, что является максимальным показателем с августа 2016 г. Также сообщалось, что рост цен на продовольственные товары за первый месяц лета составил 7,9%, причем продукты подорожали на 8,67%. Стоимость непродовольственных товаров увеличилась на 7,04%, а услуг — на 3,95%.

