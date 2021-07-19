Израиль вновь ужесточает коронавирусные ограничения

Из-за распространения мутации COVID-19 «дельта», власти Израиля вновь ужесточают коронавирусные ограничения. В частности, речь идёт об ограничениях для участников массовых мероприятий, передаёт РИА Новости.

«Начиная со среды – участие в мероприятиях, свадьбах, бар-мицвах будет разрешено для вакцинированных, выздоровевших и тех, кто предъявит отрицательный тест на COVID-19 – и это обязательно, а не рекомендация», – заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет на заседании кабинета министров в понедельник.

При этом глава Кабмина Израиля выразил серьёзную озабоченность в связи со стремительным распространением мутации коронавируса «дельта» и призвал миллион жителей страны, которые еще не вакцинировались, срочно это сделать.

«Вакцинация необходима, чтобы без сбоев начать новый учебный год, так как образование – главное, что пострадало в минувшем году», – подчеркнул Нафтали Беннет.

