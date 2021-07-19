Как заработать на изобретении вековой давности

Странные метаморфозы происходят вот уже более 20 лет в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент). Камнем преткновения стал Патент № 2200681 на изобретение, принадлежащее еще МПС СССР, но по странному стечению обстоятельств, правообладателем которого в январе 2001 стал «Уралвагонзавод». Патент касается наличников с ветвями, загнутыми в технологические отверстия боковой рамы.

Проблема заключатся в том, что запатентованное усовершенствование использовалось почти во всех вариантах вагонной тележки модели 18-100, которая изготавливалась многими вагоностроительными заводами в России. Таким образом, большинство производителей грузовых вагонов, а также владелец инфраструктуры стали должниками «Уралвагонзавода» со всеми вытекающими из этого последствиями.

«Уралвагонзавод» несколько раз доказывал свое исключительное право на тележку. Еще в 2012 году РЖД обратились в Роспатент с просьбой аннулировать этот патент. По информации РЖД, конструкция тележки не является изобретением УВЗ: ее аналоги выпускаются в Канаде и США, а первый в мире патент на аналогичную конструкцию был зарегистрирован в 1931 году. Роспатент согласился с доводами РЖД и признал патент полностью недействительным. Но в 2014 года УВЗ через суд восстановил действие патента. В 2015 году Патент снова был признан недействительным полностью. Дальше последовали многочисленные суды и заседания в Роспатенте. Лодка раскачивалась то в одну, то в другую сторону. И, в конце концов, в текущем году, на одном из слушаний вышеупомянутый Патент был признан еще раз недействительным, что означает его аннулирование с даты регистрации, а именно с 17.01.2001г. и все претензии якобы «правообладателя» должны быть признаны недействительными.

Тем не менее «Уралвагонзавод» через Роспатент вновь пытается вернуть себе право на американское изобретение почти столетней давности и настаивает на пересмотре решения. При этом, Минэкономики курирующий данный вопрос никак не реагирует на происходящее, а «Уралвагонзавод» продолжает использовать лоббистские возможности, в целях получения денег с российских производителей грузовых вагонов за якобы нарушения Патентного права. При этом вопрос не «копеечный». Для машиностроителей плата за патент доходит до нескольких десятков миллионов рублей в год.

Кажется Минэкономразвития России уже пора вмешаться и поставить точку в затянувшемся более чем на 20 лет сомнительном, с точки зрения права, противостоянии на полях Роспатента.