Курс доллара: рубль ждёт ключевые стимулы

Очередную рабочую неделю российская валюта завершила в небольшом плюсе в обеих парах. Так, 17 июля основную торговую сессия на Московской бирже курс доллара закрыл в пятницу по 74,10 руб., а курс евро – по 87,50.

Тем самым с закрытия пятницы, 10 июля «россиянин» прибавил к «американцу» 21,00 коп., а к европейцу – 64,00 коп. Таким образом, рубль сумел подорожать благодаря развернувшейся к концу недели вверх нефти, подготовка компаний к уплате налогов, а также в ожидании ужесточения ДКП от российского регулятора.

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

Между тем Александр Купцикевич из FxPro считает, что наметившийся тренд на укрепление рубля выглядит пока крайне неустойчивым, так как настроения глобальных игроков очень нестабильны и их интерес к риску явно временным.

При этом, эксперт предположил, что динамика рынков на этой неделе станет определяющей для формирования курсовой динамики, и то, что она для нашей валюты будет положительной – очень сомнительно.

Как пояснил Купцикевич, несмотря на то, что сезон отчётностей компаний начался довольно бодро, а большинство из них превысили ожидания, этого показалось мало игрокам. Поэтому они предпочитают фиксировать прибыль рядом с максимальными уровнями по фондовым индексам как США, так стран Старого Света.

«Это отрицательно сказались на российском рынке. Рубль, правда, смог устоять, вероятнее всего из-за ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики от ЦБ РФ, который почти наверняка повысит ставки сразу на 50−75, а может даже и на 100 пунктов», – отметил эксперт.

По его мнению, такое ожидание столь существенного повышения ставок вызывает сейчас приток капитала в кэрри-трейд с рублём.

Дело в том, что высокие ставки делают привлекательным покупку рублёвых свопов за валюту, где ставки по-прежнему очень низкие, пояснил Купцикевич. Однако, как подчеркнул он, сам по себе этот кэрри-трейд никак не помогает отечественной экономике.

«Если на валютных площадках сохранится тяга к фиксации прибыли, то нашей валюте на начавшейся неделе будет сложно удержаться на текущих позициях – пара доллар-рубль вполне себе может рвануть к 75,00 и даже выше, а пара евро-рубль – к 88,00. Но пока не будем бросаться в крайности и предположим, что в ближайшие сессии рубль будет торговаться по 73,00 за доллар и по 86,50 за евро», – полагает эксперт.

Двойной прогноз по курсу рубля на неделю озвучил и Олег Кочетков из МТС-Банка. При этом он напомнил, что прошедшая неделя запомнится некоторым негативом на американских фондовых рынках, что стало причиной перетока денег в фонды облигаций и рост «американца» на фоне бегства глобальных игроков из рисковых активов.

«Это временное явление и вскоре спрос на риск восстановится. Произойдёт ли это в ближайшие сессии, сказать сложно. Поэтому наш прогноз на неделю будет двойным. При восстановлении интереса к риску со стороны зарубежных инвесторов можно ждать укрепление рубля к доллару до 72,60. Второй прогнозный сценарий предполагает ослабление рубля в верхние границы коридора 74,00–75,00», – заявил Кочетков.

Прогнозы экспертов по курсу валют. Рубль ждёт ключевые стимулы

Аналитики банка «Санкт-Петербург» уверены, что на начавшейся неделе рубль будет укрепляться. Как пояснили в этой кредитной организации, сильных скачков в курсовой динамике они не ждут, но учитывая в целом положительный фон пара доллар-рубль может легко уйти ниже 74,00 рубля.

«Сейчас наша валюта ждёт определённые ключевые стимулы, которые должны поддержать его уже в ближайшие дни. Речь идёт о начале налогового периода и возможном росте мировых цен на «чёрное золото» на фоне новостей о том, что министры стран членов ОПЕК+ на вчерашнем заседании сумели утвердить новые базовые уровни добычи сырья и продлили сделку до конца 2022 года», – прогнозируют аналитики банка «Санкт-Петербург».

Александр Захаров из Экспобанка видит к концу этой недели пару доллар-рубль возле 73,00. Как считает эксперт, наша валюта сделают попытку укрепиться и в этом ей помогут сразу несколько фактор.

«Это ставки российского регулятора, продажа валюты для уплаты налогов и дивидендных выплат крупных компаний, а также дорожающая нефть. Всё это в совокупности позволит рублю завершить неделю в пределах 73,00-73,40 за доллар», – прогнозирует эксперт.

В свою очередь Максим Тимошенко из банка «Русский стандарт» видит пару доллар рубль на этой неделе в широком диапазоне. На стороне нацвалюты, по его мнению, будут играть внутренние факторы, среди которых продажа экспортной валютной выручки под уплату к стартовавшему уже налоговому периоду, а также ожидания повышения ключевой ставки ЦБ на заседании совета директоров 23 июля.

Среди возможного негатива могут выступать нестабильные цены на «чёрного золото», а также возможное ухудшение внешнеполитического фона.

«В этой связи в ближайшие дни пара доллар-рубль будет находиться в границах 73,50–75,80, а евро-рубль в диапазоне 86,50–88,50», – резюмировал Тимошенко.