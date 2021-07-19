Минсельхоз планирует подписать соглашение о сотрудничестве с Ozon

Министерство сельского хозяйства планирует подписать соглашение о сотрудничестве с маркетплейсом Ozon, сообщила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. Она уточняет, что уже сейчас маркетплейс продает сухие продукты.

«Пока у нас идет разговор по сухой полке, по предприятиям, которые производят сухие продукты – либо сухие овощи, либо то, что может храниться дольше и не требует определенного температурного режима», - рассказала она.

Лут сообщает, что такие продукты будут продаваться по всей стране в рамках пилотного проекта. Также она сообщила, что Минсельхоз постоянно работает над вопросами реализации продукции малого агробизнеса.

«Мы понимаем, что федеральными или региональными торговыми сетями ограничиваться нельзя, нам нужны новые каналы, новые возможности», - сказала она. Чиновница уточнила, что приоритетными будут маркетплейсы, которые готовы продавать «продукцию сельского хозяйства, у малых предпринимателей, у личных подсобных хозяйств и у фермеров».

В начале июня Минсельхоз подписал соглашение с «Яндексом», с которым уже подготовлена специальная программа развития и предусмотрены каналы сбыта. Лут уточняет, что, в первую очередь, компания «Яндекс» настроена на поставку свежих продуктов в города-милионники.

«В ближайшее время "Яндекс" должен запустить определенные проекты. Посмотрим на их эффективность - и, безусловно, будем договариваться, чтобы они их тиражировали», - рассказала замминистра

