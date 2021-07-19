Мурашко назвал новые симптомы коронавируса

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал о проявлении новых симптомов, которые могут указывать на то, что человек заболел коронавирусом.

По его словам, с появлением новых штаммов COVID-19 стал появляться и новые симптомы, в том числе похожие на ангину и кишечные проявления, передаёт РИА Новости.

«По симптоматике, да, появились ряд новых симптомов, – сказал Мурашко. – Но отмечаются иногда какие-то кишечные проявления. Чаще проявления, сходные с ангиной, ряд других».

При этом глава Минздрава подчеркнул, что сейчас также отмечается более быстрое распространение коронавируса, то есть он стал более контагиозным.

Ранее индийский доктор Абдула Гафур назвал специфические симптомы дельта-штамма.

В частности, это диарея, на которую чаще всего жалуются пациенты с COVID-19 в Индии.

Среди прочих нетипичных симптомов зафиксированы также нарушения слуха, тяжелые желудочные расстройства и образование тромбов, которые при тяжелом течении могут спровоцировать гангрену.

Так как раньше подобное не встречалось у людей с коронавирусом, врачи связывают данные признаки именно с «индийским» штаммом.

