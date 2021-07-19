Нефть дешевеет после решения ОПЕК+ по сделке

Мировые цены на нефть утром 19 июля опускаются на 0,7-0,8%, инвесторы оценивают решение ОПЕК+ о продлении сделки и порядке наращивания добычи, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.45 по московскому времени цена фьючерсов на нефть марки Brent с поставками в сентябре снизилась на 0,73%, достигнув отметки $73,05 за баррель, котировки на WTI с поставками в сентябре подешевели на 0,82%, до $70,97 за баррель, августовские фьючерсы на WTI — на 0,67%, до $71,33.

Участники рынка продолжают оценивают решения ОПЕК+ по сделке относительно объемов добычи нефти, которые были приняты накануне.

Напомним, 18 июля объединение достигло договоренности продлить соглашение об ограничении добычи нефти на период с мая 2022 года до конца года и ежемесячно, начиная с августа 2021 года, увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.

Ожидается, что данное решение позволит к концу сентября 2022 года постепенно выйти из текущих обязательств по сокращению добычи на 5,8 миллиона баррелей в сутки. Помимо этого участники встречи ОПЕК+ подтвердили намерения повысить повышение базы сокращения добычи нефти с мая 2022 года для ряда стран, в частности для России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта.

По мнению стратега по сырьевым товарам Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Дэниела Хайнса, сделка, которая была достигнута в выходные, вызовет в краткосрочной перспективе небольшое ослабление со стороны рынка на ожиданиях по увеличению предложения.

