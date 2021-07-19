Соглашение ОПЕК+ продлено до конца 2022 года

23 нефтедобывающие страны, включая 13 членов ОПЕК, и 10 государств во главе с Россией, не входящих в нефтяной картель, договорились увеличить добычу нефти: с 1 августа и до конца года они будут прибавлять по 400 тыс. б/с в месяц.

В результате продления соглашения цены на нефть, резво рванувшие вверх после того, как ОАЭ отказались две недели назад подписывать документ, считая свой базовый уровень добычи, от которого ведутся все дальнейшие расчеты, чересчур низким, снизились. В конце прошлой недели в ожидании достижения компромисса между Эр-Риядом и Абу-Даби цены на эталонные марки, достигшие в предыдущие дни трехлетних максимумов, снизились приблизительно на 5%: Brent до 73 долларов за баррель, а WTI – до 71.

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Большую часть 2021 года цены на нефть растут благодаря росту спроса. Особенно заметен он в развитых странах, восстановление экономик которых после пандемии проходит быстрыми темпами. Нефтяные компании вновь начали получать прибыль, их акции резко пошли вверх.

С другой стороны, говорить о полном восстановлении спроса еще слишком рано, потому что большинство развивающихся стран продолжают бороться с очередной волной пандемии. Особенно это относится к таким крупным экономикам, как Индия и Индонезия, где возникли (в Индии весной) катастрофические ситуации эпидемиологической обстановкой. Даже в Китае, темпы восстановления экономики которого, как всегда, самые высокие на планете, обстановка неоднозначная.

ОПЕК надеется, что спрос на нефть в развитых странах в этом году вырастет на 2,7 млн б/с или 6,3%. Более половины этого роста – 1,5 млн б/с приходится на США.

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В следующем году, по прогнозам экономистов из ОПЕК, глобальный спрос увеличится еще на 3,3 млн б/с и достигнет 99,9 млн б/с, т.е. в целом вернется к допандемическому уровню.

Участники соглашения ОПЕК+ договорились удовлетворить этот спрос за счет ежемесячного наращивания добычи. Еще одна нефтедобывающая страна, способная быстро нарастить добычу – США, не торопится бурить новые скважины, потому что американские сланцевики сейчас вкладывают деньги, полученные в результате роста цен на нефть, не в добычу, как раньше, а в обслуживание долгов и выплату дивидендов акционерам.

Эксперты считают, что согласие, хотя и запоздалое, все же должно восстановить доверие к ОПЕК, поколебленное недавними разногласиями между двумя главными членами нефтяного картеля: Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Важность участия в соглашении последних увеличивает то обстоятельство, что это – одна из очень немногих нефтедобывающих стран, которые могут быстро наращивать и снижать объем добычи.

В начале 2020 года участники ОПЕК+ снизили добычу нефти на 9,7 млн б/с, что является приблизительно 10% спроса 2019 года. За прошедшие с тех пор полтора года они увеличили добычу почти на 4 млн б/с. Оставшиеся 5,8 млн предполагается вернуть на рынок до конца 2022 года.

Фактический лидер ОПЕК КСА в конце концов согласилось с позицией своего близкого союзника ОАЭ, требовавших увеличить его базовый уровень на 650 тыс. б/с, потому что они вложили большие средства в развитие нефтяных месторождений.

Правда, пришлось повысить базовые уровни и других участников соглашения ОПЕК+. Эти изменения вступают в силу с 1 мая 2022 г. Базовый уровень ОАЭ повышается приблизительно на 330 тыс. б/с, КСА и России – на 500 тыс. б/с, что позволит им добывать по 11,5 млн б/с. Кувейту и Ираку прибавили по 150 тыс. б/с, в результате чего они смогут добывать 4,8 млн б/c и ок. 3 млн б/с соответственно. В целом же участники соглашения ОПЕК+ повысят свои базовые уровни добычи на 1,63 млн б/с.

По словам вице-премьера Александра Новака, курирующего в российском правительстве энергетический сектор, Россия вернется к допандемическому уровню добычи нефти в мае следующего года. Он также сообщил, что новые договоренности участников ОПЕК+ принесут российскому бюджету свыше 400 млрд дополнительных рублей.

Следующий саммит ОПЕК+ запланирован на сентябрь.