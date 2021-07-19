Открытие 72 сезона в Театре имени А. С. Пушкина

Спектакль «Заповедник» по одноимённой повести Сергея Довлатова . Режиссёр Игорь Теплов.

Писатель Борис Алиханов приезжает на лето в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» подработать экскурсоводом. В этом странном, полусказочном мире живут причудливые персонажи и царит культ «солнца русской поэзии». Алиханов ищет выход из семейного и творческого кризиса, когда жена сообщает ему о решении эмигрировать.

В главных ролях: Владимир Жеребцов, Кирилл Чернышенко, Анна Кармакова, Вероника Сафонова, Ирина Пулина, Владимир Майзингер.

Дата: 10.08.2021

Начало: 19:00

Возрастное ограничение: 18+

Спектакль «Семейка Краузе» с Верой Алентовой в главной роли. Комедия современного российского драматурга Александра Коровкина. Режиссёр Надежда Аракчеева.

В центре сюжета старинный дом в провинциальном городе и его обитательницы – милые, забавные старушки – Грета и Роза. Они попадают в круговорот событий, связанных с желанием слишком многих людей завладеть их имением, к несчастью, расположенном в самом центре города на элитной земле. Сестёр объединяет горячая любовь к племянникам Роберту и Эрику, несмотря на то, что первый – легкомысленный кинопродюсер, а второй вообще уголовник, сбежавший из тюрьмы. Однако внезапное появление любимых племянников застает тетушек врасплох – им нужно избавиться от трупа, который случайно оказался в доме…

Дата: 11.08.2021

Начало: 19:00

Возрастное ограничение: 12+

Спектакль «Ложные признания» режиссёра Евгения Писарева. В главных ролях знаменитые артисты Театра Пушкина: Виктория Исакова, Вера Алентова, Борис Дьяченко, Андрей Заводюк. Постановка создана по мотивам комедии классика французской драматургии Пьера де Мариво.

В дом богатой вдовы Араминты поступает на службу молодой адвокат Дорант – он беден, но хорош собой и решительно настроен завоевать сердце женщины. Дядя Доранта, не подозревающий о желаниях юноши, хочет женить его на деловитой компаньонке Мартон. А мать Араминты мечтает выдать дочь за аристократа. Что движет героями – корысть или искренние чувства? И сможет ли любовь распутать клубок неловких недоразумений, смешной путаницы и ложных признаний?

Дата: 12.08.2021

Начало: 19:00

Возрастное ограничение: 16+

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