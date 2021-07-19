Прогноз погоды: жара, дожди, похолодание и грозы – синоптики рассказали о погоде на неделю

Жара, которая накрыла Русскую равнину, пока не торопиться покидать её. Город за городом ставят климатические рекорды, даже обычно хмурый и пасмурный Санкт-Петербург вновь перекрыл на днях температурный максимум. Мало где этим летом обошлось без невыносимого пекла, а ещё ливни, которые смывали юг страны, грозы, град – всё это уже было эти летом.

Сегодня началась новая неделя, июль уже близится к закату, скоро и лето закончится, а жара все ещё стоит. Но вскоре, даже не верится в это, она всё-таки отступит.

Прогноз погоды на неделю в Москве

Москва пока задыхается от зноя. Так сегодня ещё было довольно жарко – плюс 27-29. Но уже со вторника станет свежее – завтра синоптики обещают плюс 26, в среду – плюс 24. Возможны осадки с грозами. Самые холодные дни обещают в четверг и субботу – всего плюс 20-22, облачность переменная. А вот с воскресенья жара снова вернётся в столицу – плюс 29 на градусниках громко об этом оповестят.

Прогноз погоды на неделю в регионах ЦФО

Белгород, по прогнозу синоптиков, будет находиться под палящим солнцем до середины недели – лишь в четверг немного спадет температурный фон и градусники покажут плюс 23, возможен небольшой дождь. Но это, как и в Москве, ненадолго – в субботу воздух снова начнёт прогреваться и новый виток антициклона накроет город.

Примерно то же ждёт Брянск – вторник здесь плюс 28, возможны грозы. В среду и четверг небольшое понижение до плюс 24, а после снова рост температур.

Владимир от вышеперечисленных городов отличается лишь тем, что похолодание начнется здесь уже завтра – воздух не прогреется в городе выше плюс 25. Жара вернется сюда не раньше следующего понедельника. Дождей синоптики пока не обещают, а ветер будет до 10 метров в секунду.

Аналогичная погода ждет город невест Иваново – похолодание со вторника до плюс 23, дождей не будет, жаркая погода начнётся со следующего понедельника.

Прогноз погоды на неделю в СПб

Жители Санкт-Петербурга и гости города на Неве кажется смогут выдохнуть: на этой неделе жаркая погода им не грозит. По прогнозу синоптиков в ближайшие 5-6дней в СПб будет плюс 21-23, прохладно, ветерок, грозы и ливни остудят раскаленные набережные и улицы.

Но, радоваться рано – с воскресенья тепло начнёт возвращаться в Петербург и Ленинградскую область. Так что солнцезащитные кремы и панамки далеко не убирайте.

Прогноз погоды на неделю на юге Европейской России

В Крыму в ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, наконец-то настанет по-настоящему южное лето. До четверга воздух на полуострове будет прогреваться до плюс 30-31. В среду возможна гроза. Дальше небольшое, но приятное похолодание до плюс 28. Самый прохладный день – суббота плюс 26. Никаких ливневых дождей, штормов. Море тёплое – плюс 24-25. К следующему понедельнику температура воздуха поднимется до плюс 29.

В Краснодаре завтра натуральная Африка – плюс 38-40. Так что ждём очередные температурные рекорды. Небольшая просадка прогнозируется в пятницу – плюс 26. Но дальше уже более привычная для региона температура – плюс 30-31. Никаких дождей – небо ясное, ни облачка, ни тучки.

В Сочи солнечно и ясно будет до вечера среды – плюс 30. А вот дальше грозы и ливневые дожди обещают синоптики. Самый холодный день – пятница, когда воздух остынет до плюс 23. Усилится ветер до 10 метров в секунду. После обещают синоптики подъем температурного фона до плюс 25-26, но грозы и дожди не прекратятся.

Аномальная жара стоит сейчас в Нижнем Поволжье – в Астрахани. До четверга включительно здесь будет плюс 40-42. Затем «похолодание» до плюс 36, а в субботу – до плюс 31. После снова температура плавно пойдет вверх. Как живут люди в Астрахани в такую погоду – науке неизвестно. Потому всех, кто будет жаловаться на плюс 30С в Москве и СПб – отправим в Астрахань.

В общем неделя предстоит та еще: даже в тех регионах, где обещают похолодание – радоваться не стоит. Судя по всему, всё это временно. И очередная рециркуляция антициклона принесёт тропики и саванну почти во все регионы России. Остается надеяться, что август будет более мягким и не зажарит нас окончательно, ну или не утопит ливнями.