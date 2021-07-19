Промышленность — в цифру

К 2030 году России в соответствии с обновленными национальными целями предстоит достичь так называемой «цифровой зрелости». Это касается и государственного управления, и ключевых отраслей экономики и социальной сферы.

Сегодня мы движемся к реальности, в которой почти все технологические, производственные и трудовые процессы будут автоматизированы.

По словам, заместителя Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, отношение промышленников к цифровизации изменилось, и на это повлияла пандемия.

«Во-первых, она позволила руководителям объективно оценить уровень автоматизации производственных процессов на предприятии. Во-вторых, дала четко понять: чтобы продолжить развитие бизнеса и остаться на рынке, необходимо внедрять высокие технологии», - отметил Владимир Ефимов.

Московские предприятия уже внедряют продукты для управления жизненным циклом изделия, промышленного интернета вещей, развивают робототехнику, автоматику, совершенствуют искусственный интеллект и кибербезопасность.

Однако не все так просто: для настоящего прорыва компаниям не хватает опыта по внедрению передовых технологий и персонала с соответствующей квалификацией.

Банк Технологий

В начале этого года «Агентство промышленного развития Москвы» (АПР) провело опрос-исследование, в котором приняли участие 230 московских промышленных предприятий, чтобы узнать уровень активности компаний в вопросах цифровизации и готовности внедрять новейшие технологические решения в производственные процессы.

Больше всего предприятий (39%) оценивают свой уровень активности в вопросах внедрения цифровизации как средний. Чуть меньше (35,5%) считают свой уровень высоким или очень высоким, а 18% и 4,8% — низким и очень низким соответственно. При этом 39% участников опроса считают, что необходимость внедрения новых цифровых технологий в их компании существует, но соответствующие расходы у предприятий не предусмотрены.

В ходе исследования выяснилось, что основные факторы, сдерживающие цифровизацию – высокий риск инвестирования в проекты с длительным сроком окупаемости, несовместимость передовых технологий с имеющимся оборудованием, а также недостаток квалифицированных кадров.

Для решения проблемы с внедрением технологий, Агентство промышленного развития Москвы запустило новый проект под названием «Банк технологий». Этот сервис поможет подобрать предприятиям передовые технологические разработки для оптимизации производственных процессов, а компаниям, предлагающим такие решения, расширить объем сотрудничества с промпредприятиями и заявить о себе.

Благодаря сервису, Москва представляет заводам города поддержку в освоении цифровых технологий, а также создает условия для сотрудничества с надежными поставщиками инноваций и другими стейкхолдерами. Таким образом, на базе АПР происходит синергия предприятий и организаций, занимающихся разработкой технологий.

На сегодняшний день банк насчитывает 54 разработчика, а количество общих решений — 82, из которых 19 — это аппаратное обеспечение, технологии в программном обеспечении — 54, и оставшиеся 9 — вспомогательное оборудование.

В банке также существует специальный раздел с мерами поддержки цифровизации, где собраны все действующие программы, предлагаемые для предприятий, внедряющих новые технологии. В будущем АПР планирует разместить в «Банке технологий» реестр промышленных площадок, где можно пилотировать технологии в тестовом режиме, чтобы опробовать какую-то разработку прямо здесь и сейчас на территории Москвы и на действующем предприятии.

«АПР при поддержке Департамента инвестиционной и промышленной политики города продолжает развивать не только сервис "Банк Технологий" и расширять его функционал, но и вести плотную работу с предприятиями по интеграции инновационных технологий в производство, что в результате позволит предприятиям столицы занять ведущие позиции в глобальной работе по цифровизации промышленного сектора в стране», — рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Школа техников

Что касается подготовки кадров, то Москва уже ведет работу в этом направлении. В июле открылось пилотное направление проекта по подготовке кадров для столичной промышленности «Московская техническая школа». В рамках программы «Технологии связи» в течение трех лет планируется обучить 1200 инженеров. Соответствующее соглашение подписали Правительство Москвы, ведущие московские вузы, индустриальные партнеры и партнеры по развитию.

«Столичные промышленники развивают робототехнику, интернет вещей и другие направления, но не хватает профессионалов. Эту проблему нужно решать в коллаборации с образовательными организациями и предприятиями. И здесь очень важна роль координатора образовательного проекта, которую взяло на себя Агентство промышленного развития», — сказала директор АПР Ирина Дегтярева.

Она также добавила, что обучение в Московской технологической школе по направлению «Технологии связи» начнется уже в сентябре этого года. Программа будет включать подготовку в области квантовых технологий, интернета вещей, 5G и обработки промышленных данных.

«Цифровая трансформация – это не только сильный стимул для развития промышленности и технологий будущего, но серьезный вызов для информационной безопасности предприятий. Одно из новых решений — квантовые коммуникации. В этой области уже существуют коммерческие продукты и решения, а также и инфраструктура, готовая для их использования. Но еще очень мало специалистов, способных работать с такими технологиями. Поэтому компания QRate с самых первых обсуждений поддерживала Московскую техническую школу и предлагала идеи для развития компетенции «Квантовые коммуникации». Мы активно участвуем в развитии рынка квантовых коммуникаций в России, поэтому считаем необходимым делиться экспертизой для подготовки кадров. А МТШ может масштабировать наш опыт на широкий круг специалистов», – рассказал «Эксперту» исполнительный директор QRate Павел Воробьев.

В следующем году в рамках МТШ также планируется запустить такие центры компетенций, как «Робототехника и сенсорика», «Искусственный интеллект в промышленности», «Аддитивные технологии», «Цифровые двойники», «Новые производственные технологии», «Беспилотный транспорт».

Глобально город ожидает от проекта повышения производительности сотрудников, которая должна увеличиться более чем на 20%.