Путин оценил рост российской экономики

Глава РФ Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и проектам оценил рост российской экономики. По словам президента, рост ВВП по итогам 2021 года будет близок к 4%.

«Экономический рост по итогам текущего года составит порядка 4%, ну надеюсь, что близко к этому, – подчеркнул российский лидер. – Нужно использовать такие позитивные тенденции для повышения уровня жизни людей».

Кроме того, Путин заявил, что не нужно искать оправданий и откладывать выполнения данных россиянам обещаний. Также российский лидер отметил, что уровень безработицы в стране практически вернулся к параметрам 2019 года – 4,9%.

«За всеми макроэкономическими показателями, индикаторами нужно всегда видеть конкретного человека и его проблему. Так, уже сейчас уровень безработицы практически вернулся к параметрам 2019 года. Но это средний показатель, статистика, мы понимаем, что многие люди по-прежнему сталкиваются и с трудностями при устройстве на работу, с неполной занятостью», – резюмировал глава государства.