Ректор Санкт-Петербургского горного университета рассказал об источниках финансирования вуза

Российским высшим учебным заведениям не хватает выделяемых государством денег для подготовки квалифицированных технических кадров. О том, как эту проблему решают в старейшем техническом вузе страны в интервью «Российского газете» рассказал ректор Горного университета Владимир Литвиненко.

«Если посмотреть на уровень нашего бюджетного финансирования, то он аналогичен поступлениям в адрес других технических вузов. Этих средств, к сожалению, для сбалансированной работы образовательных учреждений не хватает. У нас порядка 7 тысяч молодых людей обучаются за счет не только средств госбюджета, но и компании «ФосАгро» и ряда ее акционеров. Это огромная сумма - компания доплачивает более 200 тысяч рублей в год при пересчете на каждого студента. И более 9 млн рублей за четыре года обучения каждого аспиранта, также дополнительно к госбюджету», - отметил ректор.

По его словам, финансирование также предоставляют такие компании как «Роснефть», «Русская медная компания», «Газпром», «Титан». Они участвуют в софинансировании более 800 студентов. Например, в 2020 году компания «Уралкалий» поддержала порядка 400 студентов из своего региона, выделив целевые средства. Также поддержку университету оказывают компании Caterpillar, Schneider Electric, Orica, Total, Marubeni. Кроме того, компании принимают студентов стажировку, что в дальнейшем дает выпускникам преимущество на рынке труда, отметил Литвиненко.

«Фирмы-партнеры дают университетам возможность постоянно повышать качество научно-образовательной среды, соответствовать уровню ведущих высших учебных заведений мира, что очень важно для наших студентов и аспирантов. Это государственный подход! Они вкладывают средства в перспективную молодежь, лично участвуют в деятельности университета. Причем, делают это без шума, без особого пиара», - добавил ректор.