Росавиация отклонила заявки на полеты в Египет

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) не дала ни одного нового допуска на полеты на курорты Египта, сообщает РБК. «Отказ в допуске авиакомпаний к выполнению регулярных рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх связан с отсутствием рекомендаций оперативного штаба по частотности и количеству полетов на курорты Египта», – сообщил источник издания в Минтрансе.

На полеты из Москвы в Шарм-эш-Шейх получили отказы шесть авиакомпаний, которые собирались выполнять 32 рейса в неделю. На полеты из Санкт-Петербурга в Хургаду отказы в допуске получили четыре авиакомпании, которые запрашивали разрешение на 17 рейсов в неделю. Вдобавок «Уральским авиалиниям» ведомство не разрешило увеличить количество полетов по этому направлению с трех до шести в неделю. Допуск также не получили шесть авиакомпаний, которые собирались выполнять 31 рейс из Москвы в Хургаду. На полеты из Ростова-на-Дону в Хургаду отказ получили семь авиакомпаний с общим количеством рейсов 19 в неделю.Всего в отказном списке числится 97 направлений из столичных и региональных аэропортов России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Отказано также в допуске 56 направлениям в Таджикистан и к полетам в Узбекистан из 12 аэропортов России.

8 июля президент России Владимир Путин отменил указ, запрещавший пассажирское авиасообщение с Египтом кроме регулярных полетов в Каир. Поми этого, указом было отменена рекомендация воздерживаться от продажи россиянам путевок на курорты Египта.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано после взрыва бомбы на борту российской компании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург в ноябре 2015 года. Взрывное устройство было заложено в аэропорту Шарм-эш-Шейха. В результате теракта погибли 217 пассажиров самолета и семь членов экипажа.

В апреле 2018 года были возобновлены регулярные авиарейсы в Каир.

