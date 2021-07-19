Россиян предупредили о возможном подорожании хлеба с августа

Хлебозаводы предупредили ритейлеров о повышении стоимости своей продукции c августа на 7–12 %, сообщает издание «Коммерсант», ссылаясь на сеть супермаркетов «Верный».

«Поставщики обосновывают увеличение цен подорожанием сырья, упаковочного материала и транспортировки», — отмечает издание.

В материале сообщается, что информацию в неформальных беседах подтвердили уже несколько хлебозаводов. В свою очередь глава Российского союза пекарей Алексей Лялин заявил изданию, что повышение может произойти из-за удорожания стоимости составляющих для производства хлеба в несколько раз. При этом цена на хлеб растет в цене всего на один рубль год к году.

По словам президента, которые приводит «Коммерсантъ», цена на маргарин выросла на 38% упаковочный материал подорожал 26%, стоимость сахара возросла на 9%

В Минсельхозе, в свою очередь, заявили, что цены производителей на хлеб в России находятся на стабильном уровне и подорожания продукции не ожидается. Этому способствует дешевеющее сырье и меры господдержки, добавили чиновники.

«За последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6%, на хлеб из ржано-пшеничной муки — на 5,9%, что сопоставимо с уровнем инфляции», - говорится в релизе.

