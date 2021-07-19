«Ростех» раскрыл разработчика нового боевого самолета

Разработчиком нового боевого самолета, который будет представлен на авиасалоне МАКС, является компания «Сухой», сообщает госкорпорация «Ростех».

В ночь на 19 июля госкорпорация опубликовала видеоролик, раскрывающий новые особенности самолета. В частности, впервые были показаны контуры самой машины, анфас, а также назван разработчик машины - компания «Сухой». О презентации 20 июля нового боевого самолета в первый день Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 в городе Жуковский, стало известно 13 июля после анонсирования «Ростеха».

В рамках авиасалона запланировано совещание по авиационной проблематике с участием президента России Владимира Путина, сообщает «Интерфакс».

Юбилейный 15 -й авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдет в подмосковном Жуковском 20-25 июля. Компания «Сухой», которая входит в ПАО «ОАК» госкорпорации «Ростех», занимается серийным выпуском истребителей Су-35 и бомбардировщиков Су-34 в интересах Минобороны РФ. Также корпорация работает на экспорт. В настоящее время компания разрабатывает новый истребитель пятого поколения Су-57, а также тяжелым ударным беспилотником «Охотник».