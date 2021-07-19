Курс доллара: рубль снижается под давлением новых негативных факторов

Национальная валюта РФ ослабла на торгах в понедельник. Доллар к рублю открылся на отметке 74.00, а евро - на уровне 87.41. К 17:00 доллар США укрепился и достиг уровня 74.69 рубля, евро при этом вырос до 88.30 рубля. Индекс DXY за тот же период с уровня 92.58 пункта повысился до 92,71 пункта.

«Сентимент на рынках рискового капитала ухудшается. Если в АТР — это фактор затухания волны роста макропоказателей, то в США — скачок инфляции вкупе с восстановлением рынка труда и снижением индекса потребительского доверия. Обозначенные факторы говорят о росте вероятности более раннего сворачивания стимулирующих функций центробанков, что в свою очередь не может приветствоваться игроками на повышение в бумагах»,- комментирует эксперт БКС Михаил Зельцер.



«Нефтяные контракты негативно отреагировали на воскресный консенсус членов ОПЕК+. Казалось бы, соглашение должно было привести к восстановлению рынка энергоносителей. Но, во-первых, рынок характеризуется цикличностью — локальный тренд развернулся вниз, а во-вторых, увеличение квот добычи грозит изменением баланса спроса и предложения»,- отмечает он еще один давящий на рубль фактор.

