Новая волна пандемии может обвалить рынки

Действительно, COVID-19 вновь становится мейнстримом, буквально все новостные агентства пишут об этом, а Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу. В США за неделю зафиксирован рост случаев заболевания на 70%, а смертей - на 26%. Да и в целом в мире ситуация ухудшается. По данным ВОЗ в мире впервые с мая за неделю зафиксировано 3,5 миллиона новых случаев заражения Все обеспокоены по поводу нового Штамма.

Ухудшающаяся динамика отражается и на финансовом рынке. И хотя динамика индексов пока не выглядит пугающей, в отдельных бумагах падение капитализации от недавних максимумов уже исчисляется десятками процентов.

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Ранее “Эксперт” уже пояснял, что в США, например, индексы очень сильно зависят от стоимости наиболее крупных по стоимости компаний, таких как Apple, Amazon, Microsoft, Google и Facebook.

И только за счет них фондовые индикаторы все еще создают эффект благополучия. Вышеуказанные акции с начала июня выросли более чем на 1 триллион долларов.

Только Apple, Amazon, Microsoft, Google имеют совокупную рыночную капитализацию в 8 триллионов долларов, что равняется размеру баланса ФРС и 37% ВВП США. Если добавить сюда Facebook, то получим 5 акций на 9 триллионов долларов или 42% ВВП США. Иными словами, 20% общей рыночной капитализации США сосредоточено в 5 акциях.

Именно поэтому сторонние наблюдатели даже не замечают, что другие акции стремительно дешевеют.

Инвесторы активно продают авиасектор. Бумаги United Airlines, например, с начала июня потеряли почти 25%. Нефтяной сектор также под давлением. ExxonMobil от недавних максимумов стал дешевле на 12%.

Снижение наблюдается практически повсеместно. На минувшей неделе банки представили неплохие отчеты за второй квартал, однако это не помогло им остановить продажи.

Очевидно, беспокойство вызывает именно надвигающаяся очередная волна пандемии. Примерно по такому сценарию развивались события и прежде: сначала инвесторы продают акции компаний, связанных с туризмом и авиасообщением, затем энергетику, а вместе с ними и промышленные компании.

Важно отметить и динамику долгового рынка. Доходности 10-летних американских казначейских облигаций снижаются уже несколько месяцев подряд, несмотря на то, что фондовые индексы продолжали расти.

Иными словами, долговой рынок, который является более важной составляющей финансовой системы, не верит в дальнейший бурный экономический рост. К слову, подобное расхождение между динамикой доходностей и фондовых индексов наблюдалось в начале 2020 года, после чего последовало резкое снижение.

Конечно, не факт, что впереди нас ждет очередной биржевой обвал, но, как уже было сказано выше, многие акции уже находятся в глубокой коррекции, вопрос лишь в том, когда в нее войдут крупнейшие технологические гиганты.

Совсем недавно “Эксперт” отмечал, что в этот раз у ФРС уже нет тех инструментов для помощи рынкам, как это было раньше. Еще в прошлом году регулятор опустил ставки до нуля и влил в финансовую систему колоссальные объемы денежных средств. То есть Федрезерв еще в 2020-м пошел ва-банк, и теперь нужно сделать все возможное, чтобы не допустить нового обвала.

Так или иначе, многое будет зависеть от экономики. Если ожидаемого спада не произойдет, и мир сможет преодолеть очередную волну эпидемии, то у инвесторов появится возможность купить подешевевшие активы.

